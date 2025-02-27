第1ラウンド、1アンダーで7位の渋野日向子＝セントーサGC（共同）【シンガポール共同】米女子ゴルフのHSBC女子世界選手権は27日、シンガポールのセントーサGC（パー72）で第1ラウンドが行われ、渋野日向子が3バーディー、2ボギーの71で回り、古江彩佳とともに首位と3打差の7位スタートとなった。73の山下美夢有が20位で、さらに2打差の37位で畑岡奈紗、西郷真央、竹田麗央が並んだ。西村優菜は63位と出遅れた。笹生優花は棄権