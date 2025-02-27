岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災について、自衛隊トップの吉田統合幕僚長は「消火に全力であたりたい」と述べ、追加で自衛隊のヘリを派遣する考えを示しました。吉田統合幕僚長「いつでもCH47をさらに増援していくという形で、消火に全力にであたりたいと思っています」自衛隊は県からの災害派遣要請を受け、けさから大型の輸送ヘリコプターのCH47を2機出動させ、火災現場上空で放水による消火活動にあたっています。吉