任期満了に伴う千葉県知事選が27日告示され、3月16日の投票日に向け選挙戦がスタートしました。これまでに4人が立候補を届け出ています。熊谷俊人氏（47）：どの場所であったとしても、すぐに行動できるような体制をこれからも構築をしていくために、被災者支援システムを全県的に構築をしていく。一緒に千葉県を前に進んでいくんだという、チーム千葉を作っていく。小倉正行氏（72）：私が知事になれば、必ず水道料金の値上げを中