芸能事務所「マセキ芸能社」が27日、公式サイトを通じて、所属タレントのナイツ塙宣之（46）の休養を発表した。公式サイトを通じ「2月25日(火)の夜に顔を骨折する怪我を負ったため、お休みをいただくこととなりました」と発表。さらに「復帰の時期に関しては怪我の回復状況をみて判断し改めてお知らせ申し上げる所存です」と伝えた。塙は自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時