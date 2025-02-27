大阪出身の3人組ボーカルユニット・ベリーグッドマンが27日、大阪市内で約2年ぶりとなる新アルバム「サンキュー」（26日リリース）を引っ提げての全国ツアー「“サンキュー”TOUR 2025」の取材会を行った。結成10周年を迎えた23年には、念願だった阪神甲子園球場でのワンマンライブを成功させた。大きな目標を達成したボーカル・ギター・トランペットのROVER（36）は「甲子園という場所に人が集まったことで、確固たるベリーグッ