正直食べていけますか？「もう辞めたい…」退部を考える生徒へ美術教師が伝えたいこと／天才じゃない私たちが輝くために（1）現役高校教師でありながら画家としても活動する美術教師・夏目にーにさん。彼がSNSに投稿するオリジナル漫画は、生徒との会話をもとに描かれているといいます。「やりたいことが見つからない」 「自己PRが苦手」 「好きなことで生計を立てられるか心配」 「物事が長続きしない」 日常の中で抱える悩み