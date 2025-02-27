ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃748は「ももクロ関係者ぶっちゃけアンケート」をお届け！◆サウナで赤っ恥「れにちゃんですよね…？」毎年恒例の「ももクロ関係者ぶっちゃけアンケート」。2025年には平均年齢「30.5歳」となるももクロ4人のイメージを、38人の関係者アンケートで探っていく。前回＃747から続く質問は「国民的アイドルなのにサウナで堂々と存在感出してい