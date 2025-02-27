県内の新型コロナウイルスの感染者とインフルエンザの患者の数は、県全体でいずれも減少しました。一方で、秋から冬にかけて流行する感染性胃腸炎の患者が、1.8倍に増えました。県のまとめによりますと、23日までの1週間に、県が定点としている52の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週から44人減った220人でした。1医療機関あたりの感染者数は、3週続けて減少していますが、大仙保健所と湯沢保健所管内では