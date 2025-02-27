失敗に終わったようだけどうちの妹はいつもズルい。子どもの時から近くにいた、私の最も嫌いな存在／世界で一番嫌いな女（1）いつも邪魔をしてくる…。私の一番嫌いな女は妹でした。26歳のOL・エリは、大学時代から付き合っている彼・カズマからのプロポーズもされ、まさに順風満帆な人生を送っています。しかしそんな彼女にも、大きな不安がありました。それは妹・まりあの存在。幼いころから姉の持っているものを羨ましがってき