 美味しいパン屋さんに行くと、ついつい買い過ぎてしまうことがある。翌日まで置いたり、冷凍したり…。でも、せっかく食べるなら焼きたての美味しさを味わいたい。そんなときに最適な、焼きたてのパンを再現できるとウワサの『アラジン グラファイト グリル&トースター（フラッグシップモデル）』でリベイクしてみた！ ■1台12役の万能トースター日本エー・アイ・シー（兵庫県）は、「アラジン」ブランドの家電製品