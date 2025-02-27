ギタリスト ピート・ロスが、ドラマー ビル・ブルーフォードとベーシスト マイク・プラットと共にトリオ編成で来日公演『Pete Roth Trio featuring Bill Bruford』を6月に開催する。 （関連：LINKIN PARK、新体制で示した揺るぎないアイデンティティ歓喜の声で溢れた来日公演を観て） 同公演は、6月25日にビルボードライブ東京、27日にビルボードライブ大阪にて開催。ピ&#12540