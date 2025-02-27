4月11日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開される、リーアム・ニーソン主演映画『プロフェッショナル』の特報映像とポスタービジュアル、場面カットが公開された。 参考：リーアム・ニーソンがイーストウッド常連チームとタッグ『プロフェッショナル』4月公開 本作は、ベテランアクション俳優のニーソンが、『マークスマン』でタッグを組んだロバート