料理研究家のリュウジさんが、「安い！うまい！痩せる！」の三拍子揃ったレシピを自身のX（旧Twitter）で紹介していました。その名も「バキバキもやし中華粥」。物価が軒並み高騰しても、変わらず庶民にやさしく寄り添ってくれるもやし。それをお米に見立てたお粥風レシピで、もやしをバッキバキに折って細かくするから、”バキバキ”とのこと。バキバキに細かくしたもやしのシャキシャキ食感がおいしさのポイントとか。 【リュ