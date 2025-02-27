バスの運転手が不足する問題を受け、岐阜市は岐阜バスの運転手に採用された人に市営住宅の空き部屋を提供し、家賃補助をすることを発表しました。 【写真を見る】岐阜市がバス運転手の新採用者に市営住宅を提供 市とバス会社が補助して家賃を全額負担へ 岐阜バスの運転手は2019年には490人いましたが2023年には398人まで減少し、それに伴い路線数も減少しています。こうした問題を受け、岐阜市はバスの運転手確保のため、岐阜バ