ＧＳＩクレオスがこの日の取引終了後、１４万４１００株の立会外分売を実施すると発表した。株主からの一定数量の売却意向があり社内で検討した結果、株式の分布状況の改善と流動性の向上を図るために分売する。分売予定期間は３月６日～１０日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は１人につき４５００株（売買単位１００株）としている。