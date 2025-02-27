【ドスパラってなに？がわかる！ 全店舗制覇の旅・25】横浜駅に次ぐ、神奈川県内有数の繁華街である川崎駅の東口に、自作PCから中古パーツまで取り扱う「ドスパラ川崎店」はあります。駅からは徒歩で約5分。再開発が進む西口エリアとは異なり、周辺住人の年齢層は比較的高く、同じ場所でも長く営業しているため40代くらいの常連のお客様が多いものの、最近はゲーミングPCを求める20代の若いお客様も増えているとのことです。同店