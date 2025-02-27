中国メディアの中国体育報は26日、広東省深センで行われた卓球のアジアカップに過激なファン活動などの「ファン文化の乱れ」が持ち込まれたとして、「取り締まりは緩めることのできない長期戦だ」と訴える記事を掲載した。記事はまず、「スポーツ界では近年、イデオロギーの安全を守る観点からファン文化の乱れを体系的に取り締まっている」と述べ、「各競技の国家チームの選手らは自発的に公式ファン団体を解散させ、ファン文化の