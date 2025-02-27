県内で行われた公立高校の一般入試で、一部の受験生に誤って別の問題が配られるなどしました。県教委によると、２６日行われた公立高校の一般入試で、２つの高校で英語の試験の際、予定していたリスニング問題とは別の筆記問題を誤って配りました。誤って配付したのは、２８人が受験した沼南高校と県西部の県立高校で、受験生はそのまま試験を受けるなどしました。県教委は不利益が出ないようにするとしています。また、大柿高校と