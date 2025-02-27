ピーエス・コンストラクション [東証Ｐ] が2月27日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。非開示だった25年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比47.2％増の114億円を見込み、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しと発表した。 業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の44円→70円(前期は44円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 1.個別業績予想売上高につきまして