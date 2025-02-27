昨季オフにヤンキースからブルワーズへ移籍したネスター・コルテス投手が26日（日本時間27日）、米メディア『The Athletic』の取材に応じた。昨季のワールドシリーズ第1戦で、ドジャースのフレディ・フリーマン内野手から逆転サヨナラ満塁弾を喫した変則左腕は、悔しさを滲ませながら試合を振り返った。 ■「あの後は眠れなかったよ」 昨季43年ぶりに実現した名門同士のワール