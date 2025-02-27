G大阪は27日、広島MF満田誠（25）を獲得したことを発表した。買取オプション付きの期限付き移籍となる。年明け早々にFW坂本一彩（現ベルギー1部ウェステルロー）とMFダワン（現北京国安）が海外移籍。さらに不適切なSNSの使用による他者への迷惑行為で、MF山田康太が当面のチームを離脱となっている。今季3試合計8失点で1勝2敗スタートになった一因は、プレー強度が高い選手たちの欠如。そんな中、力強いドリブルやシュートが