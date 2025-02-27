「サンワ」が開発した持ち運び式の車いす向け昇降機（同社提供）車いすの人が階段をスムーズに移動できる、持ち運び式の昇降機が世界で活躍している。埼玉県に生産拠点を置く福祉用機器メーカー「サンワ」が初めて開発し、これまでに100カ国以上で使われた。福祉の現場や公共施設のバリアフリーに貢献し、災害時の避難にも役立つとして、利用者から「外出する機会が増えた」と感謝の声が届いている。（共同通信＝井上昂星）開