J2山口は27日、元日本代表MF山瀬功治（43）が現役を引退すると発表した。昨季限りで契約満了となっていた。クラブを通じ「プロ選手として過ごした25年間は本当にあっという間でした」などとコメントした。山瀬は2000年に札幌（当時J2）でデビュー。浦和や横浜Mなどでも活躍し、J1通算288試合に出場した。22年から山口でプレーし、昨季はJ2で2試合の出場にとどまった。