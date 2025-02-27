自民党の会合であいさつする税制調査会の宮沢洋一会長＝27日午後1時ごろ、東京都千代田区自民、公明両党は27日、所得税が生じる「年収103万円の壁」の見直しに関し、年収850万円を上限に減税する与党案の導入に向けて、2025年度税制改正の関連法案の修正方針を党内で確認した。与党は修正案を近く国会に提出する。自公と協議してきた国民民主は与党案の拒否を決定。25年度予算案には反対する見通しだ。自民、公明は27日、それ