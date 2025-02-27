自民、公明、日本維新の会の3党による会談が25日に行われ「高校授業料の無償化」が合意に至った。今年4月から公立・私立を問わず、所得制限をなくして全世帯を対象に11万8800円が支給される予算が成立する見通しだ。私立高校に通う世帯への支援金は、来年4月から所得制限がなくなり、上限額も39万6000円から45万7000円に引き上げる。【映像】45万円でも足りない！？都内の私立高校はいくらかかるか子育て世代には朗報とも思え