去年8月、大阪府大阪市の家電量販店で、電子マネーのシステムを悪用してタブレット端末をだまし取った、犯行グループのリクルーター役を務めた罪に問われている「ママ友」2人は、初公判で起訴内容を認めました。栃木県に住む黒田裕香(31)被告と小浦優(33)被告は去年8月、大阪市の家電量販店で、他人の電子マネーの決済画面を使ってタブレット端末がだまし取られた事件で、犯行グループの