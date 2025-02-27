シービリーブスカップで日本が初優勝サッカー女子の国際大会「シービリーブス杯」の最終戦が26日（日本時間27日）に米カリフォルニア州サンディエゴで行われ、女子日本代表（なでしこジャパン）は米国を2-1で破り、初優勝を飾った。生配信した「ABEMA」で解説を務めた元なでしこのエースストライカーに、「真摯な感じで好感」「毒と愛のある解説笑える」など称賛の声が集まっている。頂点に輝いた新生なでしこに寄り添う解説で