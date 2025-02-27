素敵なカフェを発見して次も行きたくなるかどうかは、食事の味はもちろんのこと、お客さんの雰囲気も大きなポイントですよね。これは筆者が遭遇した、お店の雰囲気を台無しにするお客さんのエピソードです。 気になるカフェ発見 先日の出来事です。所用のために外出した時に素敵なカフェを見つけました。 住宅地にひっそりとたたずむそのカフェは、昭和レトロな雰囲気。 メニューを見てみると自家栽培の野菜をた