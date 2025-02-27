練り製品メーカー「カネテツデリカフーズ」（神戸市東灘区）が麺業界に進出―⁉カニ風味かまぼこ「ほぼカニ」などで知られる同社は、カニかまをほぐして麺状にし、つゆにつけて食べるスタイルの新商品を発表した。同社によると、カニかまによる“麺”の全国展開は「おそらく日本初」という。3月1日（日）から全国のスーパーや同社オンラインショップで取り扱う。新発売の「カニかま麺 はじめました」。かつお、昆布、煮干