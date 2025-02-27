バルセロナ発【デシグアル】が、ニューヨークを拠点とするファッションブランド【コリーナ・ストラーダ】と2度目となるコラボレーションコレクションをリリース。「イマジネーション」をテーマに、私達の多面的な個性の複雑さ、それらが影響し合う様子をボタニカルをモチーフに表現しています。 エキセントリックでユニークなデザインの【コリーナ・ストラ&#1