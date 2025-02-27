【阪神伝説の打点王・今岡真訪 感性のチカラ】#10【前回】僕がプロ野球歴代3位「年間147打点」を叩き出した舞台裏…満塁打率6割、走者なしだと.225僕のポジションはコロコロ変わった。最初はショートとして阪神に入団。その後はセカンド。2005年は岡田彰布監督の「守備の負担を軽減して打撃に専念させたい」との方針でサードに転向。一般的には遊撃や二塁より三塁の方が守りやすいとされるが、僕はサードが一番難しいと感じた