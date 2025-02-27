7人組グループ・WEST.の小瀧望が主演するミュージカル『梨泰院クラス』全キャスト及び公演スケジュールが決定した。さらに世界で活躍するコレオグラファー・カイル・ハナガミが振付を担当することも明らかになった。【写真】小瀧望、韓国で『梨泰院クラス』原作者と対面今作はチョ・グァンジン氏による漫画（韓国・カカオウェブトゥーン配信）をもとに、世界初のミュージカル化。主人公パク・セロイを演じる。6月9日から30日ま