ドジャースの大谷翔平野球殿堂博物館は27日、米大リーグで昨季史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成したドジャースの大谷翔平が昨年3月に着用したユニホームを展示すると発表した。3月1日から6月29日まで特別展示「大リーグ日本人選手とレジェンドたち」を開催し、パドレスのダルビッシュ有が日米通算200勝を達成した試合の使用球や、イチローさんがマーリンズ時代にメジャー記録を日米通算で上回る4257安打を記録した試合の