「子犬の山」と名付けられた写真が中国のSNSに投稿され、話題になっています。【映像】10日間で12万いいね 「見つけたときは興奮した」投稿者が「子犬の山」と名付けSNSに投稿したところ、10日間で12万件の「いいね」が寄せられました。この場所を以前訪問した人からは、「気付かなかった」と驚きの声が上がっています。投稿者は、「とても不思議でかわいい。『子犬』を見つけた時は興奮した」と話しています。この山を一目