アウトドアや料理などで使われるガスバーナーを誤って使用すると火災が発生するケースもあるとして、注意が呼びかけられています。【映像】5年間に129件 ガスバーナー事故 9割以上で火災NITE（＝製品評価技術基盤機構）によりますと、2023年度までの5年間に発生したガスバーナーの事故は129件で、そのうち9割以上で火災が起きています。調査中のものを除いた109件のうち、約7割が製品の不具合によるものだということです。イ