吉本興業が、オンラインカジノ問題に関する今後の対応について声明を発表しました。【映像】吉本興業の声明「現在、弊社におきましては、捜査に全面協力すると共に、外部の弁護士を交え、タレントに対して複数回にわたるヒアリングを実施するなど、事実関係を調査しており、各タレントとも今回の問題について真摯に向き合っているところでございます。最終的な処分等は、捜査の結果等を踏まえることになりますが、事実関係が確