¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¤¹¤ëÊ¿¸¶°½¹á(º¸)¤È¶ÌÃÖ¹ÀÆó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ayaka_hirahara_official¤è¤ê)À¾¥¹¥ÝWEB otto!

Ê¿¸¶°½¹á¡¢Ë´¤­Éã¤È¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤ÎÈëÏÃ¤òÅê¹Æ ¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • Ê¿¸¶°½¹á¤¬SNS¤Ç¡¢°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿Éã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿
  • ¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤«¤é¡Ö²¶¤ÎÁ´¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡×¤ÈÉã¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦
  • ¶ÌÃÖ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¡Êº¸¤«¤é¡Ë¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢ÀîÀ¾¸­»ÖÏº¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤­¤ëÆ»¡ª～¡Ù©TBS
    ¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢ÀîÀ¾¸­»ÖÏº¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Ù½Ð±é·èÄê 2025Ç¯2·î27Æü 6»þ0Ê¬
  • ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥Ï¥¤¥ÄÅì¸ÞÈ¿ÅÄ201¡×¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê±¦¡Ë¤È¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº
    ¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢À¹»³¿¸ÂÀÏº½Ð±é¡Ö¥Ï¥¤¥ÄÅì¸ÞÈ¿ÅÄ201¡×¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬27Æü¤«¤éHulu¤ÇÇÛ¿®³«»Ï 2025Ç¯2·î27Æü 5»þ0Ê¬
  • Îý½¬À¸»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(¿·°ææÆÂÀÁª¼ê)
    Îý½¬À¸»²²Ã¤Î¤ªÃÎ¤é¤»(¿·°ææÆÂÀÁª¼ê) 2025Ç¯2·î21Æü 15»þ7Ê¬
  • ±Ç²è¡Ö¾¯Ç¯¤È¸¤¡×´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿À¾Ìî¼·À¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ
    ¹â¶¶Ê¸ºÈ¡õÀ¾Ìî¼·À¥¡¢½é¶¦±é¤Çµ÷Î¥½Ì¤Þ¤Ã¤¿²ñÏÃ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤­¤Ê½Å¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ú¾¯Ç¯¤È¸¤¡Û 2025Ç¯2·î20Æü 22»þ0Ê¬
  • ¡Öå«¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¤Í¡×¾¾ËÜ½á¤È¹ÃËÜ²íÍµ¤Î­àºÆ²ñ­á¥·¥ç¥Ã¥È(¹ÃËÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@masahiro.koumoto¤è¤ê)
    ¡Öå«¤Ï±Ê±ó¤Ç¤¹¤Í¡×¾¾ËÜ½á­àºÆ²ñ­á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¤ª2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡×¡ÖÈ¿¼ÍÅª¤Ë¥¦¥ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡× 2025Ç¯2·î21Æü 17»þ11Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. BTS¤Ë¥­¥¹ Ë®¿Í½÷À­¤Ë´Ú½ÐÆ¬Í×ÀÁ
    2. 2. ·ÝÇ½³¦¤Î¾åÇ¼¡Ö²¿²ó¤«¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×
    3. 3. Êì¤¬¿ê¼å¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê Ì¼¤ÏÎÞ
    4. 4. ÅÏî´½í¤Ë? ¥Õ¥¸¸ø¼°¤¬¸íÅê¹Æ¼Õºá
    5. 5. K-1²¦¼Ô¤ÎË½ÎÏÈï³² ÉÙ»Î¤Î¼ù³¤¤Ø
    6. 6. ¿·´´Àþ¡Ö½÷À­ÀìÍÑ¥È¥¤¥ì¡×¤¬ÊªµÄ
    7. 7. Ãæµï»á ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿?
    8. 8. ²£ÉÍ¤Î40ÂåÃËÀ­¤¬¤Ï¤·¤«¤Ë´¶À÷
    9. 9. ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤¬¿·ºî¥²¡¼¥àÈ¯É½
    10. 10. 10kg¸º 40Âå¼çÉØ¤Î´ÊÃ±½¬´·¤È¤Ï
    1. 11. ¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼Å¾Íî ±¿Å¾¼ê»àË´
    2. 12. Ã«¸¶ ¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊóÃÎ¤ë
    3. 13. ¥á¥ó¥Ð¡¼»àµî 7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼ÌÀ
    4. 14. ÅÐÏ¿¼Ô200Ëü¿ÍYouTuber ·î¼ý¹ðÇò
    5. 15. ²Î¤ï¤Ê¤¤¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤ ºÇ¿·»ö¾ð
    6. 16. ¿å¥À¥¦ ºÇ¸å¤ÎÂáÊá·à¤¬ÂçÉÔÉ¾¤«
    7. 17. µÈËÜ ¥ª¥ó¥«¥¸¤á¤°¤êº£¸å¤ÎÂÐ±þ
    8. 18. Î¹¹ÔÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤¿Í§¿Í 2»þ´Ö¸å¤Ë
    9. 19. ³Ú¥â¥Ð¤ÇÉÔÀµ 3Àé±ß¤Ç²óÀþÈÎÇä¤«
    10. 20. Æü»Þµ×»á¤¬°Ñ°÷¼­Ç¤ ¸½ºßÆþ±¡Ãæ
    1. 1. ²£ÉÍ¤Î40ÂåÃËÀ­¤¬¤Ï¤·¤«¤Ë´¶À÷
    2. 2. ¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼Å¾Íî ±¿Å¾¼ê»àË´
    3. 3. µÈËÜ ¥ª¥ó¥«¥¸¤á¤°¤êº£¸å¤ÎÂÐ±þ
    4. 4. ³Ú¥â¥Ð¤ÇÉÔÀµ 3Àé±ß¤Ç²óÀþÈÎÇä¤«
    5. 5. ÅÄ¸¶½ÓÉ§ Ì¼Ì»¤Î¹âÎÉ·ò¸ã¤Ë¸ÀµÚ
    6. 6. ¥«¥ë¥Ó¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥­¥à¥Á¤â¡Ä¿Íµ¤¾Æ¤­Æù¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¿©ÃæÆÇ¡¡35¿Í¾É¾õÁÊ¤¨21¿Í¤«¤é¡Ö¥Î¥í¡×
    7. 7. ³ÚÅ·¥â¥ÐÉÔÀµ¿¯Æþ Ãæ¹âÀ¸3¿ÍÂáÊá
    8. 8. ½÷À­µÒ¤Î¥³¥Ã¥×¤ËÂÎ±ÕÆþ¤ì¤¿¤«
    9. 9. 17Ç¯Á°¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï 74ºÐÃËÂáÊá
    10. 10. ÉÙ»ÎÀä·Ê¾ì½ê¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤« ³È»¶
    1. 11. °Ü½»´õË¾¤Ç1°Ì ·²ÇÏ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³
    2. 12. ²í»Ò¤µ¤Þ¤á¤°¤ê¾Ã¤¨¤¿¸ÀÍÕ¡Ä°ÛÊÑ
    3. 13. 2024Ç¯½ÐÀ¸¿ô ²áµîºÇ¾¯¤Î72Ëü¿Í
    4. 14. ¹ñÆâ½é ·ÄÂçÉÂ±¡¤¬»ÒµÜ°Ü¿¢¾µÇ§
    5. 15. ÅÔ ¹âÎð¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¹ØÆþÈñ½õÀ®¤Ø
    6. 16. ºØÆ£ÃÎ»öÌäÂê¤ÇÉ´¾ò°Ñ¤¬ºÇ½ªÊó¹ð
    7. 17. ¥¿¥ï¥Þ¥óÉ×ÉØ»à½ý °äÂ²»×¤¤¸ì¤ë
    8. 18. °Õ¼±²þ¤á¤ë¤Ù¤­ ¿¿Ëã¤ÎÆ°²èÇÈÌæ
    9. 19. ¸µ»þÄÅÉ÷¿ÆÊý¤òÂáÊá °ãË¡Ãó¼Ö
    10. 20. ¸½ºß£±£°£°£°±ß¤Î½Ð¹ñÀÇ¡¢£³£°£°£°¡Á£µ£°£°£°±ß¤Ø¤Î°ú¤­¾å¤²¸¡Æ¤¡Ä´Ñ¸÷¸ø³²ÂÐºö¤Ë»È¤¤Æ»³ÈÂç¤Ø
    1. 1. Êì¤¬¿ê¼å¤â¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê Ì¼¤ÏÎÞ
    2. 2. Æü»Þµ×»á¤¬°Ñ°÷¼­Ç¤ ¸½ºßÆþ±¡Ãæ
    3. 3. °ìÈÌ»²²ì¡ÖÎ¾²È¡×¤ËÂÐ¾ÈÅª°ã¤¤¤«
    4. 4. ÆþÀÒ¤·É×°ìÊÑ ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¸À
    5. 5. ÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¿©ºà
    6. 6. ÊÅ²¼¤«¤éÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
    7. 7. 100¿ÍÄ¶¤È´Ø·¸ 16ºÐ¾¯½÷¤òÍøÍÑ¤«
    8. 8. °¦»Ò¤µ¤Þ °ìÈÌ»²²ìÁõ¤¤¤ËÀä»¿¤â
    9. 9. ²í»Ò¤µ¤Þ 19Ç¯»äÅªÎ¹¹Ô¤µ¤ì¤ÌÌõ
    10. 10. º£Ç¯¤Î½¢¿¦³èÆ°¡¢Íý·Ï¤Ï¡Ö³Ú¡×
    1. 11. 14ºÐ¤ò´«Í¶ Â­ÀÚÃÇ¤Î¸µÁª¼ê¤Ê¤¼
    2. 12. ¹â¹»Ìµ½þ²½¡Ö¶µ°é³Êº¹¤¬¹­¤¬¤ë¡×
    3. 13. ¡ÖÀ¯¼£²°½¸ÃÄ¡×¡ÖÀ¯¼£½Î¡×¡ÖÀ¯ÅÞ¾¦Ë¡¡×? ÀÐ´Ý¿­Æó»á¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ë1100¿ÍÄ¶¤¨¤Î±þÊç¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤¿¥ï¥±
    4. 14. Á´¹ñ¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈïºÒ¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÆ°¤­¡ÖÈïºÒ¼ÔÁÂ³«ÂçºîÀï¡ª¡×ÂçºåÉÜ¶¶²¼ÃÎ»ö¤é¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±
    5. 15. ¥Ù¥ë¥®¡¼·à¾ì¥í¥´¡Ö±ê¾å¾¦Ë¡¡×¤«
    6. 16. ËÙ¹¾»á¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤òÂçÃÀÈãÈ½
    7. 17. ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÊÀ³²¤«
    8. 18. ¹¥´ñ¿´¤Ç¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È NG¤ÊÍýÍ³
    9. 19. ¡Ö»ä¤Ë»¦³²Í½¹ð¡×ÇÛ¿®¼Ô¤¬Êó¹ð
    10. 20. ¡ÖµÕÁö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¡×Âç±ê¾å¤ÎÇØ·Ê
    1. 1. BTS¤Ë¥­¥¹ Ë®¿Í½÷À­¤Ë´Ú½ÐÆ¬Í×ÀÁ
    2. 2. ¥³¥¦¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ1¥«·î¤Ç53¿Í»àË´
    3. 3. ¡ÖÃÏµå¤ÎÇÙ¡×¥¢¥Þ¥¾¥óÀî¤Ç°ÛÊÑ
    4. 4. ÊÆÇÐÍ¥ ¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó»àµî
    5. 5. Åð¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ì¥«¤ÇÊõ¤¯¤¸Åö¤»¤ó
    6. 6. Ãæ¹ñ¤ËÆüËÜ¸ìÊ¹¤­¼è¤ì¤ëÌ±Â²¤«
    7. 7. ¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë½Ð±é ½÷Í¥¤¬»àµî
    8. 8. ¤Ï¤·¤«¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤Î»à¼Ô ÊÆ
    9. 9. ³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÃÇÀþ Á¥Ä¹¤ò¸ûÎ±¤Ø
    10. 10. ±Ç²èÁ°¤ËCMÂ¿¤¹¤® °õ¤ÇÇå½þÀÁµá
    1. 11. ¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ Èô¹ÔÃæ¤Ë¾èµÒ»àË´
    2. 12. ¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ÎÉÂ¡Ö²þÁ±¤ß¤é¤ì¤ë¡×
    3. 13. À¾ÍÎ¿Í¤¬Àº»ÒÄó¶¡ Ì¤º§¤ÎÊì¼Õºá
    4. 14. ¥¦¤òÌÔÈãÈ½¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á ¤Ê¤¼?
    5. 15. ¡Ö8²¯Ä¶¤¨¤Î²«¶â¥È¥¤¥ì¡×ÅðÆñ ±Ñ
    6. 16. ÇÐÍ¥¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤µ¤ó»àµî
    7. 17. ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÈÈºáµòÅÀ ÆüËÜ¿ÍÊÝ¸î?
    8. 18. ÊÆ¤Î°ÂÊÝÁ¼ÃÖ¡¢µ­ºÜ¤»¤º¤È¹â´±
    9. 19. ²¤½£Ë®¿Í½÷À­»¦³² ¸µÉ×¤ÎÁÔÀäDV
    10. 20. Åðºî¤« ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÈÖÁÈ¤ËÈãÈ½
    1. 1. Ç¯¼ý1ÀéËüÄ¶¤¨ ÆóÅÙ¸«¤·¤¿Ç¯¶â³Û
    2. 2. ½éÇ¤µë30Ëü±ß¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤½¤°¶²¤ì
    3. 3. Ç¯²ñÈñÃÍ¾å¤²¤Ø ¥³¥¹¥È¥³¤Î¸½¼Â
    4. 4. Ç¯´Ö468Ëü±ßÊ¬...ÂçÎÌÇÑ´þ¤Î¼Â¾ð
    5. 5. ¡ÖÆÈ¿ÈÀÇ¡×¤¬Æ³Æþ? ¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ
    6. 6. »ñÀ¸Æ²¤¬ÀÖ»ú TSUBAKIÇäµÑ¤â¸í»»
    7. 7. 103Ëü±ß¤ÎÊÉ ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢
    8. 8. 3·îÅÅµ¤Âå Âç¼ê14¼Ò¤¹¤Ù¤ÆÃÍ¾å¤²
    9. 9. ¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¡¼¥Ê¡×ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î´íµ¡
    10. 10. ËüÇî·úÀß 24»þ´Ö²á¹óÏ«Æ¯¤Ë·üÇ°
    1. 11. Æü»º¤á¤°¤ëÊóÆ» ¿û»á¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×
    2. 12. ¥¹¥¿¥Ð¡Ö»ÔÌ±¤ÎÈ¿ÂÐ¡×¤Ç½ÐÅ¹ÃæÃÇ
    3. 13. ½÷»Ò¹âÀ¸¤¬ÁèÃ¥Àï ¥ï¥Ã¥Ú¤È¤Ï?
    4. 14. ¥ì¥¸¤ÇÅÜÌÄ¤ë¿Í¤Ë¼Õºá µÕ¸ú²Ì?
    5. 15. Æü»º ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¸òÂå¤Ë¸þ¤±Ä´À°
    6. 16. ÊÆÅ¾Çä¤Ç´ÝÌÙ¤± ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÂç¼ºÂÖ
    7. 17. ¥ë¥Î¥ï¡¼¥ëÄ¶¤¨ ¥³¥Ê¥ºàÝàêÀïÎ¬
    8. 18. ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ç¡Ö¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¡×ÇÛÃ£¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¤ÈÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ø¡Ä¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤
    9. 19. ¡Ö¤³¤ê¤ã½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¤¤ï¡Ä¡×¿¦¾ì¤Î½ÐÀ¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡×¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë1¤Ä¤ÎÄ¶NGÏÃÂê
    10. 20. ´Å¤¨¤ë49ºÐÌµ¿¦ÃËÀ­ ¹æµã¤ÎÌõ
    1. 1. JINS ¥á¥¬¥Í¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Þ¥¦¥¹È¯Çä
    2. 2. ¡ÚInter BEE 2018¡ÛInter BEE¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ìÈÕ¿²¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò
    3. 3. RTX 5090»ÈÍÑÃæ ¥³¥Í¥¯¥¿ÍÏ¤±¤ë
    4. 4. ¡ÚÌÀÆü¤«¤é¡ÛAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ç¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë
    5. 5. ¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡½¡×ºÇÂ®ÇÛ¿®
    6. 6. ÃæÂ¼ÀÅ¹á¡¢¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤Î¡í¥â¥Æ¡í¥«¡¼¤ò¡Ö¥º¥ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤ÈÀä»¿
    7. 7. ¥¢¥×¥ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¡ª¥¸¡¼¥Ë¡¼¡¢¥¢¥×¥êDMP¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGeniee DMP for App¡×
    8. 8. ¤ªÆÀ¤Ê¡ÖµÍÂØ¤¨¡×¤ò¸«È´¤¯¥ï¥¶
    9. 9. ¿·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡ÖBB-8¡×¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤òÀ¸¤ó¤À¡¢¶öÁ³¤È¿ÀÏÃ
    10. 10. ÍÓ¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥·¡¼¥×¥Ó¥å¡¼
    1. 11. ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÍÆµ¿¼Ô¥­¥ã¥é¤Î´é¤ò¼«Ê¬¤Ç¼«Í³¼«ºß¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ê¥ó´é¥á¡¼¥«¡¼¡×
    2. 12. ¤×¤é¤Ã¤È¥Û¡¼¥à¡¢¹©¾ì¸þ¤±Åý¹çIDMÀ½ÉÊ¡ÖOpenBlocks IDM ¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×
    3. 13. AbemaTV¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÆÃ½¸¼Â»Ü¤Ø
    4. 14. ¥­¥ä¥Î¥ó¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê·¿¥«¥á¥é¡ÖiNSPiC REC¡×¡¢Ç¯ÆâÈ¯Çä¤¬·èÄê
    5. 15. GW¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤¤¤«¤¬¡©¡¡¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ù¥Ë¥Õ¥é¡¼¤Î´é¡È¤Î¤ê´¬¤­¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
    6. 16. ¡ÖÀìÌç¿¦¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¤¬Ìó8³ä¡ª¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×ÊÔ½¸Ä¹ ¾®¿û½¨¼ù»á¤¬¸ì¤ë¡Ø²ð¸î¤Î¿·»þÂå¡Ù¤È¤Ï
    7. 17. ¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í­¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬EU¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹Ë¡¤Î¤¿¤á¶¦Í­µ¡Ç½¤òÇÑ»ß
    8. 18. G-SHOCKÄêÈÖ 30¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦Éü¹ïÈÇ
    9. 19. Amazon¥»¡¼¥ëÌÜÁ° ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤Ï?
    10. 20. ¥à¥­¥à¥­¤Î¶ÚÆù¤ò»ý¤ÄÂÎ½Å27kg¤Î¥¦¥£¥Ú¥Ã¥È¸¤
    1. 1. K-1²¦¼Ô¤ÎË½ÎÏÈï³² ÉÙ»Î¤Î¼ù³¤¤Ø
    2. 2. Ê¿¸¶°½¹á&¶ÌÃÖ¹ÀÆó ÈëÏÃ¤Ë´¶Æ°
    3. 3. ¾°Ìï¤òPFP¤«¤é½ü³°¤¹¤Ù¤­ ÊÆ
    4. 4. ÂçÃ«¤Î¡Ö¿çÌ²Ë¸³²¡×¤Ë1²¯¥É¥ë
    5. 5. ¿Í´Ö¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯ K-1²¦¼Ô¤ÎË½¹Ô
    6. 6. ÂçÃ« CM»£±Æ¤Ç¤ª¤à¤¹¤Ó19¸Ä¿©¤¹
    7. 7. ÊÌÁñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿ºï½ü¡ÄÂçÃ«É×ºÊÉÔ²º
    8. 8. ÀÄ³ØÂç¥é¥ó¥Ê¡¼¶Ã¤­¤Î¡Ö½Ð±éÎÁ¡×
    9. 9. µÈÅÄÀµ¾°¤¬¡Ö´³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¡×¤â
    10. 10. NPB 7µåÃÄ14¿Í¤¬¥ª¥ó¥«¥¸ÍøÍÑ
    1. 11. ËÜÅÄ·½Í¤ ÊÆ¤Î±Ê½»¸¢ÈÎÇä¤Ë»ä¸«
    2. 12. ¥ª¥ó¥«¥¸ÍøÍÑ¡ÖÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤¤¡×
    3. 13. ¥í¥Ê¥¦¥É»á C¡¦¥í¥Ê¤ÎÈ¯¸À¤òÈÝÄê
    4. 14. »³²¬¤À¤±Ì¾Á°¸øÉ½ NPB¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
    5. 15. ¡ÈÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤´Ä¶­¡É¤Ê¤Î¤ËÂÇ·âÎÏ¥¢¥Ã¥×¡¡¹ë²÷¤Ç¤â°ÂÁ´¡Ä¡Ö½Å¤¤µå¡×¤Ç¤³¤À¤ï¤ëÂÇµå¤Î¼Á
    6. 16. Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¸µÉ×¤¬·ãÊÑ ¸½ºß¤Î»Ñ
    7. 17. ËÜÅÄ¿¿ô¥¤Î¶á±Æ¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×
    8. 18. 986²¯±ß¸åÊ§¤¤¤ÎÂçÃ« ´ñÌ¯¤Ê¿¿¼Â
    9. 19. U-20ÆüËÜÂåÉ½ ÇÔÂà¤Ë¥¢¥¸¥¢¾×·â
    10. 20. £Î£Ð£Â¡¡£·µåÃÄ£±£´¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¼Ô¡¡ÌîµåÅÒÇî¤Ê¤É¶¨Ìó¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤·¡Ö¸ÄÊÌ¤Î°Æ·ï¤Ï³ÆµåÃÄ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡×
    1. 1. ·ÝÇ½³¦¤Î¾åÇ¼¡Ö²¿²ó¤«¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×
    2. 2. ÅÏî´½í¤Ë? ¥Õ¥¸¸ø¼°¤¬¸íÅê¹Æ¼Õºá
    3. 3. Ãæµï»á ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿?
    4. 4. Ã«¸¶ ¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¾ðÊóÃÎ¤ë
    5. 5. ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤¬¿·ºî¥²¡¼¥àÈ¯É½
    6. 6. ¥á¥ó¥Ð¡¼»àµî 7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼ÌÀ
    7. 7. ÅÐÏ¿¼Ô200Ëü¿ÍYouTuber ·î¼ý¹ðÇò
    8. 8. ¿å¥À¥¦ ºÇ¸å¤ÎÂáÊá·à¤¬ÂçÉÔÉ¾¤«
    9. 9. ¤Þ¤¤¤ä¤ó ¥´¥Á2Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤Çµã¤¯
    10. 10. ÃæÂ¼¼Ç´å¤¬°¦¿Í¤ÈÇË¶É ÆÈÀê¹ðÇò
    1. 11. ¡Ö¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¡×Âç¸¶Í¥°ì¡¢Á´¸ø±é¤òµÙ±é¡¡µÈËÜ³Æ·à¾ì¤¬È¯É½¡¡½µËö½Ð±éÍ½Äê¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¤âºï½ü
    2. 12. ¹­À¥¤¹¤º À¨Àä»ÐËå¥²¥ó¥«ÌÀ¤«¤¹
    3. 13. »³Åº¤¬µÙ±é¤Ç²±Â¬¡Ä¸ø¼°¤¬ÀâÌÀ
    4. 14. µÆÃÓÉ÷Ëá KAT-TUN½ä¤ê°ÕÌ£¿¼È¯¸À
    5. 15. ²æËý¤Î¸Â³¦? ¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤¬¶ì¸À
    6. 16. Å·ÄÅÈÓÂçÏº¡ÖÀ­ÊÊÄ¾¤¹¤¿¤á¡×²þÌ¾
    7. 17. º°Ìî¤¢¤µÈþ»á¤Î¹ë²Ú¼«Âð¤ËÂçÀä»¿
    8. 18. ¼«»à¤Î¸©µÄ¤Ø Î©²Ö»áÈ¯¸À¤ËÀä¶ç
    9. 19. ¥Õ¥¸¼ÒÄ¹ ²ñ¸«¤ÇÈï³²½÷À­¤Ë¸ÀµÚ
    10. 20. ºÆ¼Õºá´õË¾ ²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
    1. 1. 10kg¸º 40Âå¼çÉØ¤Î´ÊÃ±½¬´·¤È¤Ï
    2. 2. Î¹¹ÔÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤¿Í§¿Í 2»þ´Ö¸å¤Ë
    3. 3. 1¥«·î¤Ç5kg¸ºÎÌ ´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È
    4. 4. ¡Ö¥¢¥½¥³¤¬¥¯¥µ¤¤¡×¥È¥¤¥ì¤Ç²ò·è
    5. 5. Æ¬Èé¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌäÂê²ò·è
    6. 6. ÉÃ¤Ç¥«¥´IN ÏÃÂê¤ÎÌµ°õ¿·ºî10Áª
    7. 7. Å¹°÷¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤Ï?
    8. 8. ¥Ñ¥Á¥ó¥³ÃæÆÇ¤ÎÉã ¶Ã¤­¤ÎÊÑ²½
    9. 9. °äÅÁ»Ò¤Ë°Û¾ï 5Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÆñÉÂ
    10. 10. ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¹Á¶è½÷»Ò¤ÎÂçÅçËã°á¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢°ú¤­ºÝ¤È¤Ï¡©
    1. 11. ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼ ¤·¤Þ¤à¤é¤Î½Õ¥³¡¼¥Ç
    2. 12. ²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤É× ¤¢¤­¤ì¤¿¼çÄ¥
    3. 13. ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì Àä»¿¤Î°ïÉÊ
    4. 14. Æ±µï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦µÁÊì¤ÎÆÃÄ§
    5. 15. ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë ¤·¤Þ¤à¤é¤ÎÂçËÜÌ¿³ó
    6. 16. ¡Ö¿·ÉØ¤Ë¤ÏÆâ½ï¡×¿·ÏºÈ¯¸À¤Ë¤¢Á³
    7. 17. É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤¬¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹ ÉÝ¤¤
    8. 18. ÌµÎÁ¤ÇÌã¤¨¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á
    9. 19. ¡Ö²Ç¤ÏÌµÎÁ¤ÎÆ¯¤­¼ê¡×µÁÊì¤ÎËÜ²»
    10. 20. ¿´ÇÙÄä»ß¤«¤éÁÉÀ¸¤â¡ÖÀäË¾¤·¤¿¡×
    x