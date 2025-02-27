2·î27Æü¸ø³« ¡Ö°¡¿Í¡×¤ä¡ÖTHE POOL¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌ¡²è²È¤Îºù°æ²èÌç»á¤Ï¡¢¡Ö°¡¿Í¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëº´Æ£¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼«¿È¤ÎX¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£ Æ±»á¤ÎX¤Ç¤Ï¡É¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤³¤Èº´Æ£¤¬FPS¤äMOBA¤È¤¤¤Ã¤¿¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Ê¤¬¤é¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥È¥·¥êー¥º¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥Ç¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ °ìÈÌÅª¤Ë¥Áー¥à¥²ー¥à¤Ç