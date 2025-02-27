バンテリンドームナゴヤの外野フェンス。グラウンド側にテラス型の観客席が新設される＝名古屋市プロ野球中日とナゴヤドームは27日、本拠地のバンテリンドームナゴヤの外野を狭め、テラス型の観客席「ホームランウイング」（仮称）を新設すると発表した。球団創設90周年を迎える2026年シーズン開幕前に完成予定。本塁から右中間、左中間フェンスまでの距離が110mと従来より6m近くなり、本塁打の増加が期待される。右中間、左中