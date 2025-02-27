◆米女子プロゴルフツアーＨＳＢＣ女子世界選手権第１日（２７日、シンガポール・セントーサＧＣ＝６７７９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、渋野日向子（サントリー）と古江彩佳（富士通）がともに３バーディー、２ボギーの７１で回り、首位と３打差の７位と好発進を切った。米ツアールーキーの山下美夢有（みゆう、花王）は７３で２０位。西郷真央（島津製作所）は７４で２９位。畑岡奈紗（アビームコンサルティ
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