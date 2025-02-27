心身の健康に効く食べ物は何か。順天堂大学医学部の小林弘幸教授は「ストレス解消に効果がある咀嚼を促すこのアイテムを口に入れれば、5分くらいで幸せホルモンを分泌され、20〜30分でピークに達して、その状態が2時間ほど続く」という――。※本稿は、小林弘幸『自律神経の名医が教える究極の休み方』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／LukaTDB※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LukaTDB■一杯の