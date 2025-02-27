¹âÎð¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£²ÃÎð¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ä½Ö´ÖÅª¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤¬¿ê¤¨¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯£²·î¤Ë¿Í¿È»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Í­ºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿Ä»¼è»Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê£¹£²¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Áá¤¯ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈË¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ×ÊÝÅÄËüÍÕ¡ËÃÏºÛ¤Ïº£·î£µÆü¡¢¼Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢Ìó£³¤«·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý¹Ô°Ù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢¶Øîþ£±Ç¯£²·î¡¢