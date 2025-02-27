記者会見した石川県加賀市の宮元陸市長（中央）ら＝27日午後、東京都内配車サービスのアプリケーションを運営するウーバージャパンと日本郵便、石川県加賀市は27日、東京都内で記者会見を開き、ライドシェアの運転手が日本郵便の荷物「ゆうパック」を配達する実証実験を3月に始めると発表した。加賀市の一部で実施し、運転手5人が参加見通し。運転手は稼働率向上で追加収入が得られるほか、ライドシェア運転手の拡大にもつながる