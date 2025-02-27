¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê52¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯4·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Öº£Ìë¤ÏÂçÇ®¾§¡ª¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê²Î¤¦¥é¥ó¥­¥ó¥°SHOW¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ç·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÉÛ¤ÎÍÉ¤ì´¶¡¢ÊÁ¤ÎÈþ¤·¤µ·Ú¤ä¤«¤µ¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤ä¤Ï¤ê·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹¤ÏÃå¤ë¿Í¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¼«¿®¤ò»ý