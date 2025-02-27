日本―米国前半、先制ゴールを決め、駆け出す籾木（右）＝サンディエゴ（共同）【サンディエゴ共同】サッカー女子の国際親善大会「シービリーブスカップ」は26日、米サンディエゴで最終戦が行われ、国際連盟（FIFA）ランキング8位の日本は同1位でパリ五輪金メダルの米国を2―1で破り、3戦全勝で初優勝を果たした。PK勝ちを除き、米国から2012年以来の白星。通算成績は2勝8分け31敗となった。日本は前半2分に籾木（レスター）