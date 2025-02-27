Norihiko ShirouzuMaki ShirakiDaniel Leussink［東京２７日ロイター］ - 日産自動車が３月１２日に役員体制の削減計画を発表する方向で調整していることが分かった。業績が低迷し、ホンダとの統合協議も打ち切った日産社内では内田誠社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）の退任も検討が始まっているが、現時点で退任の発表はない見込み。複数の関係者が明らかにした。今のところ内田社長の後任として有力な候補が挙がっておら