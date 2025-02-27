秋篠宮家の長男悠仁さま宮内庁は27日、秋篠宮家の長男悠仁さま（18）の「成年式」を誕生日の9月6日に執り行うと発表した。悠仁さまは昨年9月に成人を迎えられたが、高校3年で大学受験を控えていたことから先送りし、宮内庁が時期を調整していた。成年式は1985年11月の秋篠宮さま以来40年ぶりとなる。式は、男性皇族の成人に際して皇室の慣例で執り行われる。天皇陛下の使者から成年用の冠を受け取る「冠を賜うの儀」に始まり、