昨年のフジサンケイレディースで、優勝した竹田麗央（右）とポーズをとる日枝久氏＝2024年4月、静岡県伊東市日本女子プロゴルフ協会は27日、4月25〜27日に予定していたフジサンケイ・レディース（静岡県川奈ホテルGC富士）の中止を発表した。元タレント中居正広さんのトラブルに端を発した一連の問題が影響したとみられる。大会事務局は公式サイトに「諸般の事情を総合的に勘案した結果、誠に勝手ながら開催を辞退させていただ