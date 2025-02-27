新生児室の赤ちゃん2024年に生まれた子どもの数（外国人含む）は72万988人だった。統計を取り始めた1899年以降で最少。23年より3万7643人（5.0％）減り、9年連続で最少を更新した。全都道府県で減少した。死亡数が出生数を上回る「自然減」は89万7696人で過去最大。少子化は政府想定より15年速いペースで進んでおり、歯止めがかからない状況だ。厚生労働省が27日、人口動態統計の速報値として発表した。今後発表する日本人だけ