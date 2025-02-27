"生きる伝説"ボブ・ディランをが演じる注目の映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』が、いよいよ2025年2月28日より日本公開となる。監督は、『ウォーク・ザ・ライン／君につづく道』『フォードvsフェラーリ』の名匠ジェームズ・マンゴールドだ。 60年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、19 歳だったミネソタ出身の一人の無名ミュージシ